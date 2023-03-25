احرص عليها.. بذور الكتان تقي من تصلب الشرايين وتخسيس الوزن وتخفض الضغط

عرف الإغريق والرومان، بذور الكتان بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة أهمها البروتين والحديد والكالسيوم والمنغنيز والثيامين والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس.

حيث يمكن تناول بذور الكتان محمصة أو نيئة، وقد يتم طحنها وإضافتها إلى المخبوزات والسلطة والعصائر، ومن الممكن أن يستخرج منها زيت بذور الكتان المفيد جداً للبشرة والشعر.

لذا فإن بذور الكتان تقي من تصلب الشرايين والتخسيس وخفض ضغط الدم.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية، ان بذور الكتان تحتوي على العديد من العناصر الغذائية منها الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.. كما تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على الصحة، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، فهي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

وتحتوي كذلك على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم الأخرى، ومنها الألياف القابلة للذوبان، والألياف غير القابلة للذوبان. ، لذايجب إضافة الكتان إلى نظامك الغذائي ببطء.

ويوصي خبراء الصحة بملعقة واحدة من بذور الكتان يوميًا لفقدان الوزن، وتحسين الصحة العامة. ، ويمكنك تناول كبسولات أو زيت بذور الكتان، للمساهمة في تخسيس الوزن.

مستوى السكر :

وتعمل بذور الكتان على تخفيض مستوى السكر الدم ويساهم في تنظيمه ،وتحسن من حساسية الإنسولين ويقلل مقاومته ، ويزود الجسم بمضادات أكسدة تحمي البنكرياس من التلف، وهي المسؤولة عن إفراز الإنسولين.



كما أن وجود الدهون والألياف الصحية في بذور الكتان تعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول يقلل من تناول المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص الوزن .



وعند تناول بذور الكتان بانتظام لمدة ثلاثة أشهر،فهي تساعد على خفض ضغط الدم تنظيمه والحفاظ على توازنه في الجسم.

وتعزز بذور الكتان صحة الجهاز الهضمي وذلك من خلال تقليل التهابات البطانة الداخلية للجهاز الهضمي، وعلاج التقرحات.، كما تعزيز وظيفة البكتيريا الطبيعية في القولون مما يساعده على التخلص من الفضلات والسموم.

حيث تعد بذور الكتان غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات مما يعني أنها تقي من الإمساك، وتساهم في إزالة السموم من الجسم.

وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء مما يقلل فرصة الإصابة بالإمساك، إذ تعتبر بذور الكتان مليناً طبيعاً للأمعاء، كما تقي من تهيج القولون.



واثبتت الدراسات ، ان إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي اليومي ، قد يساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان مثل سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان المبيض والقولون.

وينصح باستخدام زيت بذور الكتان لمرضى التهاب المفاصل بها لاستخدامها موضعياً للتدليك وخصوصاً لمن يعاني من آلام الركبة.

بذور الكتان للمراة:



تعمل بذور الكتان التقليل من أعراض سن اليأس وانقطاع الطمث وعدم توازن الهرمونات، لذا يمكن استخدام بذور الكتان كعلاج تكميلي لموازنة الهرمونات وذلك لاحتوائها على خصائص مشابهة لهرمون الإستروجين.

لذا فإن بذور الكتان للدورة الشهرية أنه ي

فهي تساعد في تنظيم الدورة الشهرية ، وتحفيز عملية التبويض ، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بانقطاع الطمث.

وتحافظ بذور الكتان على صحة البشرة وتقلل من جفافها.، كما تخفف من أعراض الاضطرابات الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما.، لذا فإن زيت بذور الكتان يعتبر من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها للحفاظ على صحة الشعر، والبشرة، والأظافر.

ويمكن الحصول على شعر صحي وبشرة صافية من خلال إضافة ملعقتين من بذور الكتان إلى النظام الغذائي اليومي، أو استخدام زيت بذور الكتان موضعياً على الشعر والبشرة للحصول على الترطيب والتخلص من الجفاف.

طريقة الاستخدام :



يمكن إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي بالطرق التالية:

مزج بذور الكتان مع حبوب الإفطار.، أو إضافة بذور الكتان إلى الكعك.، أو إضافتها إلى السلطة أو المايونيز.، أو مزج بذور الكتان مع اللبن الزبادي أو العصائر.

