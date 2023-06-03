سعر تويوتا فورتشنر "4X4" موديل 2023 بالسوق المصري

تمكنت شركة تويوتا اليابانية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، بالاضافة إلى اصداراتها المتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو القدرات الفنية والتجهيزات الداخلية والخارجية.

وتعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، الاولى تعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تتمتع الفئة الثانية والثالثة بقدرات الدفع الرباعي "4X4".

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر، واحدث الاسعار الرسمية التي وصلت إليها داخل السوق المصري

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق المصري

تعتمد الفئة الاولى على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية بلغت 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وزودت الفئات الثانية والثالثة بقدرات الدفع الرباعي "4X4"، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يتمكن من انتاج قوة قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر، بالاضافة إلى استخدام ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى SMART محرك 2700 سي سي تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE محرك 4000 سي سي تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT محرك 4000 سي سي تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 2,090,000 جنيه.