شاب ينهي حياته بسبب منع طليقته رؤية ابنه بالغربية والنيابة تصرح بدفنه

شهدت قرية كفر نواب بمركز زفتي بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة عقب انهاء شاب في منتصف العقد الرابع من عمره حياته إثر مروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية شديدة مع طليقته التي رفضت رؤيته لنجله بعد زواجه من أخرى.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانتحار شخص يدعى "أسامة س." 45 عاما، بتناوله حبة حفظ الغلال السامة داخل منزل عائلته بقرية كفر نواى التابعة لدائرة مركز زفتي، لعدم موافقة طليقته على رؤيته نجله بسبب زواجه من أخرى، حيث نقل إلى مستشفى السنطة المركزي ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

كما تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى بزفتي العام لحسن تسليمها إلى ذويه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.