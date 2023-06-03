إعلان قائمة المنتخب الأولمبي فى مؤتمر صحفي 10 يونيو

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، لإعلان كافة التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو بالإسكندرية.

ويتخلل معسكر المنتخب الأولمبي لقاء ودى مع منتخب غانا يوم 15 يونيو ، ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبلين،

ويشارك المنتخب الأولمبي ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

مدرب المنتخب الأولمبي يعقد مؤتمرا صحفيا السبت

ويعلن ميكالى المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي فى مؤتمر صفي يوم السبت المقبل أسماء 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة ، إضافة إلى تفاصيل معسكر الإسكندرية وموعد سفر المنتخب للمغرب وآخر ترتيبات المنتخب للبطولة.

تضم مجموعة المنتخب الأولمبي كلا من : مالى والكاميرون والنيجر، بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا .. ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.