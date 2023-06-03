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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة مصرية : جيل بايدن أعجبت بفكرة مشروعي المدرسي

جيل بايدن في مدرسة
جيل بايدن في مدرسة السويدي

قالت بسملة هاني إحدى الطالبات التي التقتهم جيل بايدن خلال زيارتها لمصر، إنها تقوم برفقة زملائها بعمل مشروع من الكابتون ينفذونه كل عام ومع زيارة جيل بايدن إلى مدرستهم اطلعت على تفاصيل المشروع وأعجبت بفكرته.

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وأضافت بسملة هاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، "كنت بقدم المشروع أمام سيدة أمريكا الأولى وعاملين حاجة نموذج صغير للمشروع بنقدموا لها وبنعرض عليها الفكرة وعجبها أننا طلبة في سن صغير وبنفذ مشروعات تفيد الناس".

وتابعت: "عرض مشروعنا أمام جيل بايدن وكانت حاجة كبيرة بالنسبة لها وبالنسبة لنا وهي شكرتنا على المجهود اللي عملناه خلال السنة الدراسية"، مؤكدة سعادتها بحفاوة زوجة الرئيس الامريكي بالمشروع الذي بذلوا فيه مجهودا لشهور طويلة.

جيل بايدن الرئيس الأمريكي الإعلامي خيرى رمضان برنامج حديث القاهرة خيري رمضان زوجة الرئيس الامريكي سيدة أمريكا الأولى

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