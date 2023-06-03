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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ مهند شعبان لاعب الخماسي الحديث بالتأهل لأولمبياد باريس 2024

صدى البلد

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، بمناسبة تأهل مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما توج بذهبية بطولة نهائي كأس العالم بتركيا.

وجاء تتويج مهند بالميدالية الذهبية؛ عقب احتلاله المركز الأول برصيد 1490 نقطة، في منافسات نهائي كأس العالم، المقامة حاليا في أنقرة عاصمة تركيا، خلال الفترة من 31 مايو الماضي وحتى 4 يونيو الجاري.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بتأهل اللاعب مهند شعبان إلي أولمبياد باريس، مثنيا على الأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث ومنافستهم في البطولات والمحافل الدولية.

وأكد ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي أبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل  الدولية ، والتي تعتبر حلم لجميع الرياضيين.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

ويعد مهند شعبان، ثالث لاعب يتاهل لأولمبياد باريس، بعد اللاعب عزمي محيلبة بطل الرماية، واللاعب مروان القماش بطل السباحة.

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