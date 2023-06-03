رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم .. ظهرت الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم عن تفعيله ، لإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم إلكترونيا الآن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم يمكن الآن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم وأولياء امورهم الوصول إليه الان من خلال الضغط على أي من الروابط التالية:

http://natega.fymedu.online/Result.aspx

http://fymedu.online/Result/PrepResult.php

https://c8dug459.caspio.com/.../d70ac000b61cd43afd734118a...

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، يمكن للطالب من خلاله الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم الخاصة به، برقم الجلوس بضغطة واحدة.

وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم ، تظهر درجات كل طالب في جميع المواد، مع توضيح المجموع الكلي للطالب، والمواد التي رسب فيها الطالب إن وجدت.

وللتعامل الصحيح مع رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، لابد لكل الطالب ان يكون يقظا اثناء ادخال رقم الجلوس، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاصة به بشكل واضح ودقيق.

هذا وقد تم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم في بيان رسمي على صفحة المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم .. نسبة النجاح 79,1 %

وقبل اعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، كان قد اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ خالد محمدمحمود رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم 79,1 % على مستوى المحافظة ، كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم المهنية بلغت 75,5 %، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم في مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 96,4 %، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم في مدارس النور للمكفوفين 85,7 %، وفي مدارس التلمذة الصناعية 100%.

وقد كشفت احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم عن الاتي: