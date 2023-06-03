جددي سفرتك .. طريقة عمل فتة البامية السورية

تنتشر البامية الطازجة فى الأسواق خلال فصل الصيف وهى من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية وفى نفس الوقت مذاقها شهى.

وتقدم البامية فى مختلف الدول العربية بوصفات متنوعة لذا نعرض طريقة عمل فتة البامية السورية من خلال خطوات الشيف غادة جميل.

مقادير فتة البامية:

بامية

مكعبات اللحم

بصل مفروم

ثوم مفروم

عصير ليمون

دبس الرمان

أرز بسمتي

خبز لبناني محمر

عصير طماطم

صلصة طماطم

ليمون

ملح

فلفل

زبدة أو سمنة



طريقة عمل فتة البامية:

- في حلة بها سمنة أو زبدة شوحي البصل والثوم واللحمة وضعي بعد ذلك عصير الطماطم والصلصة ودبس الرمان في وعاء آخر.

- ضيفي البامية على خليط اللحمة واتركيها تنضج ثم جهزى طبق التقديم وضعي الخبز والأرز في وعاء التقديم وفى النهاية البامية.