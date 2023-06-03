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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الرئيس التركي يعلن عن حكومته الجديدة.. وتغييرات في وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية

صدى البلد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم السبت، حكومته الجديدة، وتشمل تعيينات جديدة في حقائب وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.

وقال أردوغان - في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة اليوم - إن التشكيل الجديد يشكل تعيين: جودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية ويلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وفقا لوكالة الأناضول، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).

وجرى كذلك تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية في حكومة أردوغان الجديدة، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وهاكان فيدان وزيرا للخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، ويشار غولر وزيرا للدفاع.

 

كما حافظ كل من وزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة لحكومة أردوغان.

 

كما تم تعيين عثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، ومحمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية الوطنية، والنائب السابق لرئيس محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.
 

 

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