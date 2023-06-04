اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين لهدف على ملعب يانج أفريكانز في تنزانيا.

وفي حالة التعادل يصبح الهدف خارج الأرض يساوي هدفين لتصبح نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 لصالح فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وتُعد هذه البطولة هي الأولى في تاريخ فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث لم يسبق له الفوز بالكونفدرالية من قبل.

كما أنها هي البطولة الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية بعد مسماها الجديد.