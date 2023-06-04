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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 79 حالة إشغال ومصادرة مركبتي توك توك شرقي الإسكندرية

مصادرة مركبات توك
مصادرة مركبات توك توك في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات لصون حرم الطريق العام من التعديات، ورفع الإشغالات في الشارع السكندري.

ودفعت الدكتورة رباب مدني  رئيس حي ثان المنتزه، شرقي الإسكندرية، بحملة مسائية بحضور مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات بالحي لرفع كافة الإشغالات، التي تعوق حركة سير المارة و المركبات، في نطاق الحي.

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واستهدفت الحملة شوارع  جمال عبد الناصر، و طريق المعمورة الطابية سكة حديد، و الإدارة بطوسون ، و صديقات الكتاب المقدس ، و ٤٥ بحري ، و وهران .

 وأسفرت الحملة عن  التحفظ علي  ٧٩ حالة   إشغال  متنوعة، و٢ مركبة توك توك، كما تم إزالة إطارات السيارات بنطاق الحملة،  وتتوالي الحملات علي مدار اليوم لردع المقاهي والمحال المخالفة والباعة الجائلين، التي تعرقل انسيابية الحركة المرورية بنطاق الحي.

الاسكندرية الإشغالات الباعة الجائلين الحركة المرورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المحال المخالفة

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