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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لشتاء 2024.. لجنة تطهير الشنايش تواصل أعمالها وسط الإسكندرية

تطهير الشنايش وسط
تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

واصلت لجنة تطهير الشنايش بحي وسط بمحافظة الإسكندرية تطهير ٩٤  مطبق استكمالا لأعمال تطهير ٥٤٨٦ مطبق  بإجمالي ٥٥٨٠ في إطار خطة الـ١٠٠ يوم استعدادا لموسم الشتاء ٢٠٢٤.

وذكر الحي في بيان  أن لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بالتعاون مع شركه الصرف الصحي بالإسكندرية تابعت أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه  لصرف مياه الأمطار لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش  هذا العام، وذلك تحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي.

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وتضمنت حملة التطهير مساكن محرم بك غيط الصعيدي ، شارع قيصر و شارع عبدالفتاح يحيى كوم الدكة،  شارع الإسراء العطارين، حارة السالمية والجوهرى محرم بك، شارع الناصر محمد، شارع بن رافع محطه مصر  أمام الزيوت سادس،  قريه أبيس  ١٠/١ ، قريه أبيس   ١٢ /٨ .

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وتنفيذ خطة الـ١٠٠ يوم  للتطهير التي تبدأ من ١ أبريل ٢٠٢٣  استعدادا لشتاء ٢٠٢٤، وتعليمات عزة سعد رئيس حي وسط.

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