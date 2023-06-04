غلق 6 منشآت مخالفة ورفع 105 حالات إشغال متنوع شرق الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية بالحي أغلقت ٦ منشآت خلال حملة مكبرة مفاجئة قادها رئيس الحي بطريق الكورنيش ومناطق سموحة وسيدي جابر بنطاق الحي استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وأوضح حبيب أن الحملة تمت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتوجهت إلى طريق الكورنيش من منطقة لوران حتى سبورتنج ومناطق سيدي جابر وسموحة ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.



وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٦ منشآت عبارة عن ٣ محال عامة ومقهى ومطعم وسوبر ماركت إدارة بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٦ آلاف جنيه غرامات فورية ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٥ آلاف جنيه مديونيات ، فضلا عن قيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ١٠٥ حالة إشغال متنوعة وشيش وإزالة عدد كبير من الكتل الخرسانية وحواجز السيارات.

كما قام الأمن الصناعي بتحرير ٥ محاضر نظافة عامة وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ، وقيام الطب البيطري بإعدام ١٠٠ عبوة ألبان متنوعة و ١١ كرتونة بيض منتهيين الصلاحية وكمية من الجبن والقراصيا غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وقيام مكتب العمل بتحرير ٣ إنذارات .

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة والأستاذ مازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومدير إدارة السياحة ومدير ومسئولي المتابعة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتدخل السريع بالمحافظة ، ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات واللجان والمجالس والإعلام والعضو القانوني وممثلي شركة نهضة مصر ، ومعاوني ومفتشي إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات، وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين ، والرصد البيئي بالمحافظة .