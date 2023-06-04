تعليم الإسكندرية: إقبال كبير من الطلاب على قوافل المراجعات النهائية للامتحانات

واصلت المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يومها الرابع بأربعة مراكز، وشهدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء، عبر تقديم خدمة القوافل التعليمية للمراجعات النهائية قبل انعقاد الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية، للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية؛ وتقديم الدعم التعليمي والنفسي لأبنائنا الطلاب .

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، أن هذه المبادرة الكريمة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 ومنها "التعليم الجيد" لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، وكان مدير المديرية قد أعلن في وقت سابق عن توفير الأماكن والقاعات المناسبة والمجهزة إلكترونيا لاستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتي تتم على مدار عشرة أيام متواصلة، لتغطية جميع المراجعات مناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشد أبوزيد، جميع طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بشعبتيها العلمية والأدبية، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنيًا التفوق والنجاح لجميع أبنائنا في هذا الماراثون الطويل.

وأشاد مدير المديرية بالدور المتميز لمنسقي حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، ولمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق التام للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة والتي تتم بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، ضمن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات متكاملة للمصريين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والعلمي لأبنائنا الطلاب .