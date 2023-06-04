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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. طلاب الأدبي يؤدون امتحان الفقه والحديث بالثانوية الأزهرية في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنطلق صباح اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم في مادتي الفقه والحديث بجميع معاهد الإسكندرية.

وأكد الشيخ خميس محمد، ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء والاستقرار والطمأنينة، وتأكد من مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وأنه لا يوجد شكوى من الطلاب والطالبات.

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وشدد على ضرورة منع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والعمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل اللجان، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، حرصًا على خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات.

جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، أعلن أن امتحانات الثانوية الأزهرية انطلقت أمس السبت، بالنسبة للقسم العلمي، واليوم الأحد بالنسبة للقسم الأدبي، وتنتهي يوم 12 يوليو المقبل.

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