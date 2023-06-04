صانعة محتوى: جيل بايدن انبهرت بالتعليم في مصر

كشفت ملك محمد حاتم، صانعة محتوى متخصص في التعليم والتدريب والتطوير، تفاصيل لقائها مع سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن خلال زيارتها، إلى إحدى المدارس المتخصصة في البرمجة وتطبيق التكنولوجيا.

وقالت ملك حاتم، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، والمذاع عبر"سي بي سي": "سعيدة باختياري ضمن إحدى المؤثرات ولقاء سيدة أمريكا الأولى، لافتة إلى أن جيل بايدن كانت سعيدة جدًا بما شهدته في المدرسة، وأكدت أهمية التعليم التكنولوجي وضرورة الاستثمار فيه.

وتابعت: "جيل بايدن مؤمنة بأهمية التعليم.. وفوجئت بلقائي بها، فكانت لحظة رائعة ومزيج ما بين التوتر والفخر، وقالت لي إنها منبهرة بالتعليم في مصر والتطور القائم فيها".