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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفعال منتشرة احذر فعلها خلال أداء مناسك الحج.. توجب الهدي

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الحاج قبل الإحرام عليه أن يستعد جيدا ويهيئ نفسه، حتى لا يقع في المخالفات والمحظورات أثناء الإحرام.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الحاج لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، فعليه دم في هذه الحالة، منوها بأن الحاج لو أزال ما تعرف بـ "ودنة" بجوار أحد أصابع فهذا لا يصح وعليه دم في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه يمنع على الحال استعمال أي شئ به عطر يفوح منه، فلا يجوز استعمال الصابون ذا الرائحة خلال الإحرام للحج، أما باقي أنواع الصابون فلا حرج، مثل الصابون بالجلسرين أو زيت الزيتون.

كذلك يمنع على الحاج استعمال الشامبو، أثناء الإحرام، ومن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فعليه دم عند تذكره أو علمه بهذا الخطأ، فعليه وقتها أن يشتري صك الدم بنية إجبار الفعل المحظور الذي ارتكبه في الحج، بشرط أن يكون ما زال في مناسك الحج ولم يرجع، أما إذا عاد ومر فترة على حجه ثم علم بأن ما فعله خطأ فلا حرج عليه وعفا الله عما سلف.


وتابع: لا حرج من التدخين في الإحرام للحج، فالتدخين لا يؤثر على الإحرام والحج، منوها أن الدخان فيه أقوال مختلفة بين الفقهاء، ونحن مع الحرمة، ولكن هناك أئمة لا يعتبرونه حراما، ولذلك لا يؤثر على الحج أو الإحرام.

 

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الحاج الإحرام المحظورات الحج

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