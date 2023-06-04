أطعمة ومشروبات تحافظ على رطوبة الجسم في الصيف

الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال تناول الأطعمة والمشروبات المناسبة مهم جدًا لصحة الجسم، ومن بين الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية والتى تتمثل فيما يلي.

1- الماء: هو المشروب الأساسي الذي يساعد على ترطيب الجسم، ويجب تناول كمية كافية منه يوميًا.

2- الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والفراولة والبرتقال والبطيخ والطماطم، ويمكن تناولها كوجبات خفيفة أو وجبات رئيسية.

3- الحساء والشوربة: تحتوي الحساء والشوربة على كمية كبيرة من الماء، ويمكن استخدامها كوجبات خفيفة أو وجبات رئيسية.

4- الأطعمة الغنية بالبروتين: تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات، على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والماء، مما يساعد على ترطيب الجسم.

5- العصائر الطبيعية: تعتبر العصائر الطبيعية، مثل عصير البرتقال والرمان والتفاح، مصدرًا جيدًا للماء والعديد من الفيتامينات والمعادن.

6- الشاي والقهوة: تحتوي الشاي والقهوة على كمية كبيرة من الماء، ويمكن تناولها بشكل معتدل.

ويجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب الجفاف، مثل المشروبات الغازية والكحولية والمأكولات الحارة والمالحة بكميات كبيرة. ويجب الحرص على تناول كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى طوال اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.