القائمة الكاملة لأسعار MG الجديدة في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جى عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصري للسيارات .

وتعتبر سيارات شركة أم جى الصينية واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصري فى طرح السيارات السيدان و الـSUV، وتم طرح 5 طرازات مختلفة بالأسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار طرازات أم جى فى مصر :

1 - أم جى MG5

أم جى MG 5

وتستمد السيارة MG 5 موديل 2022 ، قوتها من محرك 120 حصانا، سعة 1500 سي سي4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، ويستجيب اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT "دفع أمامي" .

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة MG 5 موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتاتى كالتالى :

- فئة ستاندرد بسعر 649.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة كمفورت بسعر 689.990 ألف جنيه بدلاً من 649.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة لاكشري بسعر 719.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

2- أم جى MG 6

أم جى MG 6

تتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

و تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتاتى كالتالى :

- فئة كمفورت بسعر 849.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر 889.990 ألف جنيه بدلاً من 839.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش أحمر نسخة بلاك ايديشن بسعر 914.990 ألف جنيه بدلاً من 864.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

3- أم جى MG ZS

أم جى MG ZS

تتصل السيارة أم جى MG ZS موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، يستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"،

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتاتى كالتالى :

- فئة كلاسيك بسعر 749.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة كمفورت بسعر 784.990 ألف جنيه بدلاً من 734.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة كمفورت بالإكسسوارات فئة جديدة بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 744.990 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه.

- فئة لاكشري بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

4- أم جى MG RX5

أم جى MG RX5

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 ، بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالاضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي" .

وتستهلك السيارة ام جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتاتى كالتالى :

- فئة كمفورت بسعر 999.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

- فئة كمفورت بالاكسسوارات فئة جديدة بسعر مليون و19 ألف و990 جنيه بدلاً من 919.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

- فئة لاكشري بسعر مليون و49 ألف و990 جنيه بدلاً من 949.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

5- أم جى MG HS

أم جى MG HS

وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “ أوتوماتيك" .

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة بالزيادات الخاصة بها ، فتاتى كالتالى :

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.

- فئة بلاك ايديشن بسعر مليون و189 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و990 جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.