وزارة الصحة تنتقل من 3 مجلس الشعب الي العاصمة الإدارية ..اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان الإنتقال الفعلي اليوم من مقرها القديم بـ 3 ش مجلس الشعب الي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الطموحة ، نحو التحول الرقمي والإصلاح الإداري ، بدأت الحكومة المصرية الانتقال التدريجي الي المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقال مصدر خاص بوزارة الصحة والسكان: إن الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة يشمل كافة القطاعات التابعة للوزارة ، والعاملين بها موضحاً أن المكاتب المتبقية فقط التي تتعامل مع الجمهور العادي وليس مع القطاعات الطبية .

نقل وزارة الصحة الى العاصمة الإدارية

وأوضح المصدر ان المعامل المركزية علي سبيل المثال ستظل كما هي ، لحين نقلها في المقر الجديد ، وسيظل مكتب نفقة الدولة للاستقبال المواطنين ، مع النقل الإداري للعاصمة .