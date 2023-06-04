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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 4 -6-2023 .. فيديو

العملات
العملات

 قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعارالدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 4 - 6-2023، حيث شهد الدولار استقراراً في أسعاره ،وذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاحد


سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.45جنيه للبيع، و  33.33   جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.46  جنيه للبيع، و  38.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.36 جنيه للشراء

 

أسعار الدولار استقرار الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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