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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات اعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية: "إنّ  قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي خالد حميد (22 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاب بالضرب المبرح، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب نضال التميمي (35 عاما)، بعد أن داهمت منزله، واحتجزته لعدة ساعات.

وأضاف التميمي، أن مواجهات اندلعت في القرية أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، كما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الوضع الصحي للطفل محمد هيثم التميمي الذي أصيب بالرصاص الحي هو ووالده يوم الخميس الماضي ما زال خطيراً لكنه مستقر، إضافة إلى أن هناك رصاصة مستقرة في جمجمته، تسببت بورم في دماغه.

الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات الضفة الغربية الفلسطينيين بيت لحم

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