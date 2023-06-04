عضو التنسيقية: أعضاء الحوار الوطني متوافقون حول منح الوصاية للأم بعد وفاة الأب|فيديو

قالت شريهان القشاوي ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني تبرز أهميتها في مناقشة قضايا الأسرة، والاضطرابات المجتمعية، ومشاكل الطلاق، ومحور الألعاب الالكترونية وخطرها على المجتمع، فضلا عن قضية وصايا الأم على أموال أبنائها.

وتابعت شريهان القشاوي، خلال لقائها لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن الأحوال المجتمعية لقانون الوصاية تغيرت، والقانون كان يتماشى مع وقت صدوره لأن معظم الأمهات كانوا غير عاملات، والأبناء يعيشون بالقرب من الجد الواصي على أموالهم، ولكن حاليا الأسرة مكونة فقط من الأم الأب والأطفال، والجد يعتبر من العيلة فقط، وليس على دراية كافية بنفقة الأولاد مثل الأم.

وأشارت، إلى أن هناك شبه اتفاق في مجلس الحوار الوطني على أن تكون الأم هي الواصي على أموال الأبناء بعد وفاة الأب، وبمتابعة مجلس حسبي.

وأوضحت أن الآراء المعارضة تتجه لأن الجد أولى بأموال ابنه، ولكن أحيانا يكون هناك مشاكل بين الجد والأم.