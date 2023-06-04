عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم توقف جميع تحويلات طلاب الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت   وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية، إلا بعد العرض على لجنة متخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها .

كما شددت وزارة التربية والتعليم ، في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة” بين المدارس داخل مدارس الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية ، أو بين المديريات المختلفة ، إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة .

انتظام امتحانات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية

الشعبة الأدبية.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاني الفقه والحديث بسوهاج

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد كلف  إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم من ، بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي الى ادارتي المنشاة ، البلينا " بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

التربية والتعليم لثانوية العامة الاقتصاد الاحصاء اللغة العربية التربية الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رسائل واتساب جونسون قد تكشف مؤامرة سوناك للإطاحة به

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |كواليس مثيرة

صحف الإمارات| استقبال أحدث طائرة إجلاء من السودان.. والصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسي يتسلح بالأيدي العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

التنمية المحلية: إزالة 2379 مبنى مخالفا و928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ