التعليم توقف جميع تحويلات طلاب الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية، إلا بعد العرض على لجنة متخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها .

كما شددت وزارة التربية والتعليم ، في خطاب رسمي ارسلته لمديريات التربية والتعليم ، على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة” بين المدارس داخل مدارس الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية ، أو بين المديريات المختلفة ، إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة .

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد كلف إدارة التحقيقات بوزارة التربية والتعليم من ، بتشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي الى ادارتي المنشاة ، البلينا " بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهم.

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