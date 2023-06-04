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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعبة الأدبية.. طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحاني الفقه والحديث بسوهاج

صدى البلد

يؤدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، امتحاني مادتي الفقه من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحًا، والحديث من الساعة 11.30 إلى 1.30 ظهرًا.

وذلك على أن يؤدي الطلاب المبصرون الامتحان شفهيًا في القرآن الكريم ومادة الحديث، كما يؤدي الامتحان الطلاب المكفوفون شفهيًا في المواد التالية:" القرآن الكريم والقراءات واللغتين الأجنبية الأولى والثانية"، شفهيًا فقط، ومادة الحديث شفهيًا وتحريريًا، على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات الشفهية يوم 25/6/2023.

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امتحانات الثانوية الأزهرية

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج، على التعامل بحسم في منع كافة وسائل الغش وتطبيق الإجراءات القانونية المُتبعة في حالة ثبوت أية تجاوزات، مؤكدًا أن غرفة عمليات المنطقة ترصد وتُتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ومن المُقرر أن تبدأ امتحانات القسم الأدبي اليوم الأحد بامتحان مادتي الفقه والحديث، وتنتهي أعمال الامتحانات في التاسع من يوليو القادم للقسم الأدبي وفي الثاني عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد انطلقت صباح أمس السبت الموافق 3 يونيو للعام الدراسي 2022/2023م، بمعاهد سوهاج الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والحديث.

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