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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هذا الأسبوع|الباحث الهولندي يُثير الجدل من جديد بـ تحذير خطير

باحث الزلازل الهولندي
باحث الزلازل الهولندي

الباحث الهولندي.. أثارت تحذيرات باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس المتكررة في حالة من القلق لدى سكان العالم، خصوصًا بعد التنبؤ عدة مرات بحدوث زلازل قبل حدوثها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وكان أهمها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من فبراير الماضي.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض لكم آخر ما خرج به الباحث الهولندي من توقعات حول هزات أرضية جديدة من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

عاد باحث الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بتحذير “خطير ومرعب” معتمدًا على حركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض .
 

تحذير “خطير ومرعب"

فيما حذر الباحث الهولندي من هزة أرضية شديدة وصفها بـ “الهائلة” خلال الأسبوع الأل من شهر يونيو، قائلًا: “تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر يونيو، كونوا في حالة تأهب إضافي”.

وقال الباحث الهولندي إن التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من إبريل بالتزامن مع اكتمال القمر يعد حرجًا للغاية، وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدًا.

الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس باحث الزلازل الهولندي هزة أرضية هوغربيتس توك شو صدى البلد

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