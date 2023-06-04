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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم ربع نقل وموتوسيكل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريق صان الحجر الرئيسي -الحسينية وتم نقل المصابين إلي مستشفي الحسينية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال كلا من "ابراهيم س ا" 26 سنة مقيم دمياط مصابا بكدمات بالجسم و"حازم ف ع" 29 سنة مقيم صان الحجر مصابا بجرح قطعي بالركبة اليمني وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريق صان الحجر الرئيسي -الحسينية وتم نقل المصابين الي مستشفي الحسينية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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