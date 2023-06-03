المشدد سنة و10 سنوات لمتهمين بتزوير محرر رسمي بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم حكمها حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل و 10 سنوات للمتهم الثاني غيابياً لقيامهم بتزوير شهادة دراسية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد قيام كلا من "سيف ال م م ال" 24 سنة و"رضا إ ك " بالإشتراك والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تقديرات الدراسة لسنة 2021 والمنسوب صدورها إلى المعهد العالى للدراسات النوعية في مصر الجديدة علي غير الحقيقة.

وبالفحص تبين قيام المتهم الأول بإعطاء بيانات المراد إثباتها ودون بها تلك البيانات وزيلت بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة وقاما بمهرها بأختام وعلامات تلك الجهة مع علمهما بذلك التزوير.

تم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 6079 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 2818 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.