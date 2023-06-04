مياه الشرب بالفيوم: انقطاع المياه عن بعض المناطق غدا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن مركز إطسا : عزبة قلمشاة - عزبة الجبل - قصر الباسل - تطون - الحجر - الغرق قبلى - الغرق بحرى - منشأة عبد المجيد - مساكن العوينات وتوابعهم . بمركز منية النصر لمدة ١٦ ساعة وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غدا الاثنين الموافق 5 / 6 / 2023 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال الصيانة اللازمة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم العزب / قصر الباسل.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.