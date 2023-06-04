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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمشاركة العنصر النسائي.. مسابقة رماية بالأسلحة النارية في أكاديمية الشرطة| صور

مسابقة الرماية
مسابقة الرماية

أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من (27 - 30 مايو) مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2022/2023 م على مستوى الفرق والفردى "طبنجة، رشاش قصير، بندقية" وتنافس فيها عدد (493) ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من (الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC ، ورياضة الرماية ISSF) ، حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.

  

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبى والكفاءة العملية..

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اكاديمية الشرطة الاتحاد المصري للرماية الأسلحة النارية العنصر النسائي رياضة الرماية رجال الشرطة وزارة الداخلية

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