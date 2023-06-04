عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية ..

حسن شحاته يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

صدى البلد

يُشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد، في الإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري ،بحضور 5000 مندوب من 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

ويرأس الوزير، وفد مصر الثلاثي المشارك في المؤتمر ،الذي سينُاقش خلال فترة إنعقاده مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التي تواجهه ،كما يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النهوض بالعدالة الإجتماعية " .

يرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يواجه مجموعة متباينة لكنها متداخلة من التحديات، بدءاَ من تداعيات جائحة 19-COVID ، وارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم، والظواهر المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى أزمة الديون العالمية التي تلوح في الأفق.

وقال : إن تأثيرها على عالم العمل يؤخر بشكل كبير، إن لم يكن يُهدد التقدم نحو العدالة الاجتماعية، ويطرح المدير العام  توصيته بأهمية تشكيل تحالف عالمي من أجل النهوض بالعدالة الإجتماعية .

ومن المقرر أن تناقش المجموعة العربية المنعقدة مساء اليوم بمقر منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة ،بحضور وفد مصري رفيع المستوى ،وبدعوة من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري ، كيفية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة،والثبات على رؤية ورأي مُوحد بشأن كافة الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وكذلك مُعارضة كل القرارات التي من شأنها أن تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية ،والمبادئ والأخلاقيات الطبيعية حول العالم ، وكذلك تشكيل لجان تنسيق منها المُكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر،والصياغة المُكلفة بإعداد الصيغة النهائية بشأن ملاحظات المجموعة العربية علي ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين ،وجنوب لبنان ،وجولان سوريا .

كذلك الترتيب لعقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين يوم الأربعاء المُقبل ،وتقديم الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية،وكذلك الحديث بشأن ما ستحتويه كلمة المجموعة العربية التي سوف تُلقيها دولة مورياتنا بإسم "المجموعة العربية" ،أمام المؤتمر كون موريتانيا كانت أخر دولة ترأست مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة نهاية الشهر الماضي ،وذلك بحسب النظام الأبجدي المعمول به في  نُظم منظمة العمل العربية .

وقال : وزير العمل : إن مصر التي وقعت 64 إتفاقية مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها قبل 100 عام ،لم تُدرج هذا العام على قائمة الملاحظات الطويلة التي تضم 40 دولة حول العالم ،وهو ما يضع الوفد المصري المُشارك في المؤتمر الذي تنطلق فعالياته الرسمية بجلسة إفتتاحية عامة صباح غداً الإثنين ،على أرضية صلبة ،في طرح كافة سياسات الدولة المصرية وتعزيزها لعلاقات العمل،بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال " ،وحمايتها ورعايتها لعمالها في الداخل والخارج ،والتأكيد على أن الحماية والرعاية النموذجية  تأتي بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه في خطابه الأخير في عيد العمال مطلع الشهر الماضي بالإستمرار في تعزيز معايير العمل الدولية ،وترسيخ مبادئ الحوار الإجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بشأن كافة ملفات العمل، وتأكيده دائما على أن مصر راعية وداعمة لكل عمل عربي مشترك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ