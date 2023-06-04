حسن شحاته يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية ..

يُشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة مساء اليوم الأحد، في الإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري ،بحضور 5000 مندوب من 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

ويرأس الوزير، وفد مصر الثلاثي المشارك في المؤتمر ،الذي سينُاقش خلال فترة إنعقاده مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التي تواجهه ،كما يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النهوض بالعدالة الإجتماعية " .

يرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يواجه مجموعة متباينة لكنها متداخلة من التحديات، بدءاَ من تداعيات جائحة 19-COVID ، وارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم، والظواهر المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى أزمة الديون العالمية التي تلوح في الأفق.

وقال : إن تأثيرها على عالم العمل يؤخر بشكل كبير، إن لم يكن يُهدد التقدم نحو العدالة الاجتماعية، ويطرح المدير العام توصيته بأهمية تشكيل تحالف عالمي من أجل النهوض بالعدالة الإجتماعية .

ومن المقرر أن تناقش المجموعة العربية المنعقدة مساء اليوم بمقر منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة ،بحضور وفد مصري رفيع المستوى ،وبدعوة من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري ، كيفية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة،والثبات على رؤية ورأي مُوحد بشأن كافة الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وكذلك مُعارضة كل القرارات التي من شأنها أن تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية ،والمبادئ والأخلاقيات الطبيعية حول العالم ، وكذلك تشكيل لجان تنسيق منها المُكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر،والصياغة المُكلفة بإعداد الصيغة النهائية بشأن ملاحظات المجموعة العربية علي ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين ،وجنوب لبنان ،وجولان سوريا .

كذلك الترتيب لعقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين يوم الأربعاء المُقبل ،وتقديم الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية،وكذلك الحديث بشأن ما ستحتويه كلمة المجموعة العربية التي سوف تُلقيها دولة مورياتنا بإسم "المجموعة العربية" ،أمام المؤتمر كون موريتانيا كانت أخر دولة ترأست مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة نهاية الشهر الماضي ،وذلك بحسب النظام الأبجدي المعمول به في نُظم منظمة العمل العربية .

وقال : وزير العمل : إن مصر التي وقعت 64 إتفاقية مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها قبل 100 عام ،لم تُدرج هذا العام على قائمة الملاحظات الطويلة التي تضم 40 دولة حول العالم ،وهو ما يضع الوفد المصري المُشارك في المؤتمر الذي تنطلق فعالياته الرسمية بجلسة إفتتاحية عامة صباح غداً الإثنين ،على أرضية صلبة ،في طرح كافة سياسات الدولة المصرية وتعزيزها لعلاقات العمل،بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال " ،وحمايتها ورعايتها لعمالها في الداخل والخارج ،والتأكيد على أن الحماية والرعاية النموذجية تأتي بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه في خطابه الأخير في عيد العمال مطلع الشهر الماضي بالإستمرار في تعزيز معايير العمل الدولية ،وترسيخ مبادئ الحوار الإجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بشأن كافة ملفات العمل، وتأكيده دائما على أن مصر راعية وداعمة لكل عمل عربي مشترك.