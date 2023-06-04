خبير بيئة: 11 مليون طن من المخلفات تلقى في البحار والمحيطات سنويا

أكد الدكتور هشام القصاص، أستاذ بيئة التربة والمياة، وعميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، أن المخلفات البلاستيكية، تشكل خطرا على المسطحات المائية، مشيرا إلى أنه يلقى سنويا ما يقرب 11 مليون طن من المخلفات يلقى في البحار والمحيطات سنويا.

وقال هشام القصاص، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تعمل على تلوث مياه البحار والمحيطات، مؤكدا أنه لا بد من اليه لوقف تلك المخلفات.

سببه الإنسان

وتابع أستاذ بيئة التربة والمياة، وعميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، أن مشاكل التغيرات المناخية قديمة جدا، وهناك نوعان من التغيرات المناخية، النوع الأول مسئول عنه التغيرات البيئية نفسها، وهذا يحدث على مدى آلاف وملايين السنين، والنوع الذي نعاصره حاليا سببه الإنسان وما سببه من تلوث فى الصناعة وحرق الوقود.