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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع المجتمع المدني.. توصيل المياه لقرى ريف الإسكندرية

المهندس أحمد جابر
المهندس أحمد جابر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية توصيل المياه لعدد (13) أسرة من الأسر رقيقة الحال بقري الروضة وحوض 10 والزهور والمنشية البحرية (قرى ريف المنتزه) بتكلفة تبلغ 46 ألفًا و800 جنيهًا.


وذكرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان، أن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة استقبل وفد من أحد مؤسسات المجتمع المدني، ووقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الشركة.

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وأشار البيان إلى أن المؤسسة تكفلت بسداد قيمة توصيل المياه لعدد (13) أسرة من ليبدأ العمل على الفور في توصيل المياه وتخفيف المعاناة عن الأهالي بالمناطق المذكورة.


وأضاف البيان أن فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية أجرى الأبحاث الميدانية لهذه الأسر للتأكد من استحقاقها و مطابقة الشروط الخاصة بقبول هذه الحالات.


 يأتي هذا في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية للوصول بالخدمة إلي جميع فئات المجتمع السكندري.

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