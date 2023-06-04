شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء مع هدوء حركة الأمواج

رفعت شواطئ القطاعين الشرقي والغربي بمحافظة الإسكندرية الرايات الخضراء، مع هدوء في حركة الأمواج، وسط طقس لطيف بمختلف أنحاء الإسكندرية، وهو ما يعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

وذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية بقطاعيها حققت نسب إشغال منخفضة لم تتعدى 5% صباح اليوم الأحد.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.