عاجل.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الأحد، رحيل الأسطورة الفرنسية كريم بنزيما عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقده بالموسم الجاري.

وقال ريال مدريد في بيانه: "اتفق النادي مع قائده كريم بنزيما على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب، بعدما وصل إلى الفريق في 2009 وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وكان لاعبا أساسيا في هذا العصر الذهبي، واستطاع تحقيق 25 لقبا مع الملكي".

وأعلن ريال مدريد مساء أمس، السبت رحيل ماركو أسينسيو، وإدين هازارد، وماريانو دياز.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بنزيما وافق على عرض الاتحاد السعودي، ليزامل أحمد حجاز وطارق حامد.