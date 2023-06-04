الجيش السوداني يكشف حقيقة سيطرة المتمردين على مدينة كتم بدارفور

نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر اليوم "نؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين".

وفي وقت سابق، أصدرت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا قالتا فيه إن وفدا القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريعة ما زالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري).

وأوضح بيان وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، والتي تركزت على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وأشار البيان إلى أن الميسّرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان.

كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.