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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

حريق سيارة
حريق سيارة

أثارت حادثة تعد غريبة من نوعها الكثير من الجدل لدى بعض رواد السوشيال ميديا ، فقد تركت أم وهي من فلوريدا وتدعى أليشا مور وهي بالغة من العمر 24 عاماً، طفليها وبدون رقابة وذلك في سيارة اشتعلت فيها النيران بينما كانت تتسوق، حيث تواجه تهماً بالإهمال والحرق العمد.

بحسب موقع "فوكس نيوز"أوضحت الشرطة أن المرأة ، كانت تتسوق داخل متجر خارج متجر "ديلارد" في مجمع "أوفييدو"  وذلك عندما تركت طفلين دون رقابة في السيارة التي قد اشتعلت فيها النيران بعد حوالي ساعة غادرت المتجر ووجدت سيارتها مشتعلة بالنيران.

وقد قال شهود إنهم رأوا النيران وهي تندلع في السيارة وقد هرعوا في محاولة لإنقاذ الأطفال وهم بداخلها وأصيبت الطفلة ببعض الحروق من الدرجة الأولى في بعض المناطق من الوجه وأذنيها.

رواد السوشيال ميديا إنقاذ الأطفال مجمع أوفييدو

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