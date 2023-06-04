عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات وأعمال الكنترول بجامعة طيبة التكنولوجية

وفد التعليم العالي
وفد التعليم العالي يتفقد سير الامتحانات وأعمال الكنترول بجام

استقبلت جامعة طيبة التكنولوجية، وفدًا من وزارة التعليم العالي، لمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعة، ضم كل من الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي، عميد كلية تكنولوجيا التعليم بسوهاج، والدكتور أحمد سعد، عميد الكلية المصرية الألمانية التكنولوجية بأسيوط.

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار

متطوعو وزارة الرياضة يطلقون مشروع مستقبلنا 4 بمركز شباب البعيرات بمحافظة الأقصر

وكان في استقبالهم الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة.


وأجرى وفد اللجنة، جولة لتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2022-2023 داخل اللجان الامتحانية، وأعمال التصحيح والكنترول، ومكاتب شئون الطلاب وشئون العاملين، للتعرف عن قرب حول سير العمل وأعمال تنظيم ملفات الطلاب والعاملين.


وعقب انتهاء الجولة، اجتمع وفد اللجنة مع رئيس الجامعة، ونائبه، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأمين العام للجامعة، لبحث احتياجات الجامعة الإدارية واللوجستية خلال الفترة المقبلة، مع وعد برفع تلك الاحتياجات للوزارة، وتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، أشاد وفد اللجنة، بجامعة طيبة التكنولوجية، وحسن سير الامتحانات بها دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، إضافة إلى مستوى التجهيزات والبنية التحتية المتميزة للجامعة، موجها الشكر والتقدير للدكتور عادل زين الدين، لما حققه من تطورات في فترة وجيزة داخل الجامعة على كافة المستويات.

IMG-20230604-WA0012
IMG-20230604-WA0012
IMG-20230604-WA0010
IMG-20230604-WA0010
IMG-20230604-WA0009
IMG-20230604-WA0009
IMG-20230604-WA0011
IMG-20230604-WA0011
IMG-20230604-WA0008
IMG-20230604-WA0008
IMG-20230604-WA0007
IMG-20230604-WA0007
IMG-20230604-WA0005
IMG-20230604-WA0005
الأقصر التعليم والطلاب العام الجامعى 2022-2023 الكلية المصرية الألمانية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الحبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا واندلاع حرائق هائلة

شوبير يشارك صوراً لتوافد جمهور الأهلي على ستاد القاهرة

مخاطر وشيكة.. أزمة غذاء طاحنة تعصف بالعالم بعد 17 يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ