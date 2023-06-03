متطوعو وزارة الرياضة يطلقون مشروع مستقبلنا 4 بمركز شباب البعيرات بمحافظة الأقصر

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مكتب الوكيل الدائم بالوزارة - مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

قام متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بتنفيذ مشروع "مستقبلنا ٤"، بمقر مركز شباب البعيرات بمحافظة الأقصر، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وبحضور وإشراف شهاب جمال الدين مسئول مكتب شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويتم تنفيذ مشروع "مستقبلنا" للمرة الرابعة على التوالى، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان والثانية بمحافظة دمياط والثالثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتم إقامة العديد من الفاعليات الرياضية ككرة القدم، والكرة الطائرة، والألعاب المختلفة، وفاعليات ثقافية تم تقديم العديد من الندوات فى مواجهة التنمر، وجزء عن أنشطة وفاعليات الوزارة، للترويج لأنشطة الوزارة، وممارسة النشئ والشباب للرياضات المختلفة، وفاعليات فنية منها التلوين والرسم، وترفيهية مثل ألعاب الذكاء، وتم ذلك بحضور ما يقرب من 500 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التى تتراوح من 7 ل 18 سنة.

كما حضر الفاعلية أعضاء مجلس إدارة مركز شباب البعيرات وحضور أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال فاعليات اليوم.

وفى نهاية اليوم تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا على المشاركين خلال فاعليات اليوم.