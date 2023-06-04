شعيب: جار فتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جار التنسيق حاليا لفتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح مع مقترح أكثر من موقع للتيسير على خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بكليات لجامعة الأزهر بمطروح.



وأضاف محافظ مطروح أنه قام والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية بتفقد مجمع المعاهد الأزهرية بمطروح ومعهد مطروح النموذجي للاطمنان على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب.



وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم أن الامتحانات تستمر حتى ١٢ يونيه الجاري من خلال ١٢ لجنة للقسمين العلمي والأدبي بعدد ٧٠٧ طلبة وطالبة، منهم ٥٥٠طالبا وطالبة بالقسم الأدبي بعدد ٨ لجان، و١٥٧ طالبا وطالبه بالقسم العلمي بعدد ٤ لجان، مع توفير التأمين بالتعاون مع مديرية الأمن، والتدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.