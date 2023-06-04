محمد العرابي يكشف أهمية زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة والملفات المطروحة للنقاش.

وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سياسة مصر هي توثيق العلاقات الخارجية مع مختلف الدول.

وتابع العرابي،:" الملفات المشتركة سيكون علي رأسها مناقشة سد النهضه ويهمنا تكوين رأي عام داعم في القضية علي المستوي الدولي".

وتابع محمد العرابي، أن زيارة الرئيس الموريتاني لمصر ستكون قفزة في مستوى العلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة.