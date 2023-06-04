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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفها قبل المضاعفات.. إليك أعراض مرض السكري

اكتشفها قبل المضاعفات
اكتشفها قبل المضاعفات .. إليك أعراض مرض السكري

يعد مرض السكري من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب الإنسان حيث أن له مضاعفات عديدة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم، ويمكن أن تتسبب فى فقدان أحد الأعضاء إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

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ومن المهم اكتشاف أعراض مرض السكري بسرعة للتمكن من السيطرة عليه والوقاية من المضاعفات الخطيرة المصاحبة له والتى قد تصل للإغماء.

ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic”  نكشف لكم أهم أعراض مرض السكري؟
 

زيادة العطش وجفاف الفم .
كثرة التبول من مؤشرات مرض السكري.
تعب بدون سبب.
رؤية مشوشة .
فقدان الوزن غير المبرر .
خدر أو وخز في اليدين أو القدمين.
قروح أو جروح بطيئة الشفاء.
كثرة عدوى الجلد أو الخميرة المهبلية .
 

تتضمن التفاصيل الإضافية حول الأعراض لكل نوع من أنواع مرض السكري ما يلي:

داء السكري من النوع الأول : يمكن أن تتطور أعراض T1D بسرعة - على مدار بضعة أسابيع أو أشهر وقد تصاب بأعراض إضافية تدل على وجود مضاعفات خطيرة تسمى الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري (DKA) وهو يهدد الحياة ويتطلب علاجًا طبيًا فوريًا. تشمل أعراض الحماض الكيتوني السكري القيء وآلام في المعدة ورائحة الفم الكريهة وصعوبة التنفس.

داء السكري من النوع 2 ومقدمات السكري : قد لا يكون لديك أي أعراض على الإطلاق ، أو قد لا تلاحظها لأنها تتطور ببطء. قد يُظهر فحص الدم الروتيني ارتفاع مستوى السكر في الدم قبل التعرف على الأعراض، وعلامة أخرى محتملة لمقدمات السكري هي الجلد الداكن في أجزاء معينة من الجسم ( الشواك الأسود ).

سكري الحمل : لن تلاحظي عادة أعراض سكري الحمل وسيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باختبار سكري الحمل بين 24 و 28 أسبوعًا من الحمل.

 

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