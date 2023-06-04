بعد تصدر ميرنا نور التريند .. حماتها تثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة ميرنا نور تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال الايام الماضية حتى الان بعد حفل زفافها الاسطورى الذى جمع بين الاهل و الاصدقاء و اشعل مواقع التواصل الاجتماعى .

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو لرقص والدة عريس ميرنا نور “حماتها”، و تألقت بإطلالة انييقة ومميزة محتشمة مرتدية فستان اسود لامع منقسم الى جزيئين،واعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج و نسقت معه حجاب بباللون الفضى .

واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.