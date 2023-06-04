كيفية تحصين البيت من المشاكل .. أذكار وآيات طرد الشياطين

كيفية تحصين البيت من المشاكل خاصة أن الكثيرين يعانين من المشاكل في المنزل والخلافات وغضب على أبسط الأمور، وقد يصاب المنزل بالعين والحسد والحل في تحصين البيت من المشاكل بآيات من القران الكريم والأدعية النبوية والأذكار لطرد الشياطين والحفاظ على سكن المنزل وهدوءه ، وعند تحصين البيت من المشاكل لابد من استحضار النية والتدبر والخشوع والتركيز أثناء القراءة لأنه من الأمور المهمة حتى نحصل على الفائدة المرجوة بمشيئة الله تعالى وتكون قراءة الآيات بنية الشفاء والحفظ والتحصين للبيت واهله وبنية طرد الجن والشياطين والعفاريت واخراجهم منه .



كيفية تحصين البيت من المشاكل

كيفية تحصين البيت من المشاكل احضر إناء او وعاء كبير بحيث تستطيع أن تضع فيه أطراف أصابعك اليمنى داخل الإناء أثناء القراءة ولا ترفعها حتى تنتهى من قراءة الآيات كلها وقرب الإناء إلى فمك عند القراءة وقم بملئه بماء نظيف ثم تضيف له الملح الخشن , وتبدأ بقراءة الآيات المذكورة أدناه بنية الشفاء الحفظ والتحصين للمنزل والنفس وطرد الجن والشياطين وإخراجهم منه والنفخ في الماء مع أثر ريق خفيف بعد قراءة كل آية وتكرار كل آية سبع مرات الى ان تنتهي من جميع الايات , وبعد الانتهاء من قراءة الآيات تقوم باخذ نصف الماء فقط ووضعه في رشاش الماء ورش المنزل به .



وفي اليوم الثاني تقوم بإعادة ملئ الوعاء من جديد بالماء بإضافة ماء جديد الى الماء الذي تم القراءة عليه في اليوم الأول وتقرأ الآيات مرة أخرى وتنفخ في الماء كما عملت في اليوم الأول وهكذا بالنسبة للأيام التالية, وهكذا يزداد تركيز الآيات في الماء يوما بعد يوم ويصبح تأثيرها أقوى ، وكيفية تحصين البيت من المشاكل يكون الآيات التي سنذكرها و تقرأ يوميا لمدة 21 يوم متواصل بدون انقطا ويجب الانتباه إلى أن الشياطين قد لا تغادر المنزل بسهولة وتجلس فترة تترصد بالمنزل وأهله وتحوم حول المنزل وتراقبه تنتظر إلى أن يغفل أهل المنزل عن التحصين فتعود من جديد لذلك يجب عدم الاستعجال في إيقاف التحصين , وكذلك فإن استمرار التحصين في حالة علاج المعيون أو المسحور يخفف ويمنع بشكل كبير من تجدد العين أو السحر ويمنع وصول المدد إلى خادم السحر ويساعد في اضعافه وسرعة الشفاء وعدم الانتكاس مرة أخرى.

دعاء لحفظ البيت من المشاكل

دعاء لحفظ البيت من المشاكل تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو ، إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ورب كل شيء ، وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبي الله الذي هو حسبي ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئاً حسيراً، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة. اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنّت، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيقة في الصدر.



أدعية تحصين البيت من السحر والحسد

أدعية تحصين البيت من السحر والحسد بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شئ ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذاً من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى. ( تكرر ثلاث مرات ) أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ( تكرر ثلاث مرات ) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ( تكرر ثلاث مرات ) بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ( ثلاث مرات )

أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ( تكرر ثلاث مرات ) أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. ( تكرر ثلاث مرات )

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ( تكرر سبع مرات )

تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ( تكرر ثلاث مرات ) اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ( تكرر ثلاث مرات ).

دعاء التحصين من العين والحسد والسحر

دعاء التحصين من العين والحسد والسحر قراءة آخر آيتين من سورة البقرة وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين والإخلاص وأذكار الصباح والمساء وأدعي التحصين والتي منها بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر من الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. ويستحب لدعاء التحصين من العين والحسد والسحر أن يقول اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد ، اللهم ياكاشف ضر أيوب من وجعه وألمه اكشف عنا عين الناظرين والحاسدين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت ربُ العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم ان الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

دعاء يبعد العين والحسد

دعاء يبعد العين والحسد تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء التحصين المستجاب اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع

أسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تُبقِ لي هما ولا حزناً ولا ضيقاً ولا سقماً إلّا فرجته يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج أمري ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

آيات التحصين من العين والحسد والسحر

آيات التحصين من العين والحسد والسحر آية الكرسي آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم : اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، وآخر آيتين من سورة البقرة عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ “، وفي فضلهما ما رواه البخاري في صحيحه مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ “، قال ابن حجر أي كفتاه شرّ الشيطان ومن دعاء تحصين النفس في القرآن الكريم أيضًا سورة الإخلاص: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ سورة الفلق: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وسورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

تحصين البيت والنفس

تحصين البيت والنفس أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ اللهم إنا نسألك تحصين أجسادنا وأجساد أهلنا وأولادنا، وكل من يهمنا أمرهم والمؤمنين جميعًا، ونسألك تحصين الأماكن التي ينبت فيها والأماكن التي انتقل إليها والأماكن التي نعمل بها، والطرق التي نسير فيها، والوسائل التي ننتقل بها، وأَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَة .



