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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة هوندا سيتي الجديدة في مصر .. صور

هوندا سيتي
هوندا سيتي

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "هوندا"، عدد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة اكورد والنسخة CRV من فئة السيارات الرياضية، بالاضافة إلى السيارة "هوندا سيتي" الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

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وتقدم السيارة هوندا سيتي الجديدة تحت موديلات 2022، حيث يتم طرحها من خلال فئتين من التجهيزات الاولى AT-LX والثانية AT-LX SPORT، جميعهم يأتي بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 121 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

هوندا سيتي

وتعمل السيارة هوندا سيتي بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تضم العديد من التجيهزات منها، زر تشغيل المحرك وايقافه، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ومكيف هواء اوتوماتيك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

هوندا سيتي

وتعتمد السيارة هوندا سيتي على جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، و مصابيح ضباب LED، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هوندا سيتي

وتحتوي السيارة هوندا سيتي على نظام الحماية بعدد 2 AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي للابواب، ونظام الثبات الالكتروني، وعرض متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التحكم في الجر، والتوزيع الالكتروني لقوة المكابح.

هوندا سيتي

الاسعار الرسمية للسيارة هوندا سيتي وفقًا لاخر تحديث 

 

الفئة الأولى AT-LX بقيمة قدرها 920 ألف جنيه.

الفئة الثانية AT-LX SPORT بقيمة قدرها 960 ألف جنيه.

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