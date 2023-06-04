الأهلي يهزم الوداد 2-1 وينتظر التتويج في كازابلانكا

فاز الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف التقليص من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل من أجل هدف مبكر لإرباك صفوف الوداد.

واعترض لاعبو الأهلي على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات أمام الوداد والفار يرفض الاحتساب.

وأهدر كهربا، انفرادا بطريقة غريبة أمام الوداد المغربي في الدقيقة 19.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 بعد تدخل من الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيمن العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: رضا الجعدي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - جلال الداودي

خط الهجوم: زهير المترجي- سامبو