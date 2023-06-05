تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الموافق يونيو 2023 تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 كمراقبين وملاحظين ، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري ، وذلك في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
- الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس
- الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة