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رئيس التحرير
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تعليم

تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الموافق  يونيو 2023  تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023  كمراقبين وملاحظين ، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري ، وذلك في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

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