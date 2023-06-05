تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين الموافق يونيو 2023 تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب قبول اعتذارات الثانوية العامة 2023 للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 كمراقبين وملاحظين ، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري ، وذلك في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

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الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل

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الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

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الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة