نتيجة مقلقة.. خالد الغندور يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الوداد

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "نتيجة مقلقة: الأهلي يهزم فريق الوداد المغربي بنتيجة 1/2".



وسجل ثنائية الأهلي في مباراة اليوم بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز سيف الدين هدف الوداد.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الوداد إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غير مُطمأن للأهلي بهدفين لهدف وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.