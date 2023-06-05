أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالعاصفة الترابية .. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أثار الرياح علي حركة الملاحة داخل القناة، قائلاً "لدينا مرشدين جيدين جدا وقاموا بإرشاد السفن بشكل صحيح .. وقائد السفينة يقوم بالحركة خلال البوصلة التي تكون داخل السفينة".

وأضاف "أسامة ربيع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن المرشدين كانوا يقومون بتوجيه السفن من خلال الرادار الذي يكون معهم والذي تدربوا علي العمل عليه بشكل تقني، وعملوا أيضا علي الأجهزة الملاحية الخاصة بذلك في تلك الأوقات الصعبة.

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن الرياح التي حدثت منذ يومين لم تأثر علي حركة الملاحة داخل القناة وتم مرور ٧٠ سفينة بسلام دون أعطال فنية وتم السيطرة علي الأوضاع كافة.