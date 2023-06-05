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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول قرارات حكم مباراة الأهلي والوداد

صدى البلد

حسم الخبير التحكيمي أحمد الشناوي الجدل في قرارات الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني، في مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أثير الجدل حول قرارات الحكم في أكثر من لعبة.

وقال الشناوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قرار الحكم الليبي باحتساب ركلة جزاء للأهلي لم يكن صحيحًا وتدخل الـ"VAR" كان سليمًا بإلغاء ركلة الجزاء.

وحول لعبة حسين الشحات ومطالبته بركلة الجزاء، قال الشناوي إن التصوير لم يكن واضحًا بالشكل الأمثل، وغرفة "VAR" أكدت قرار الحكم بعدم وجود مخالفة وهم لديهم كاميرات تصوير أوضح للعبة يمكن من خلالها التأكد من مدى صحة اللعبة.

وحول مدى استحقاق يحيى عطية الله للبطاقة الحمراءفي واقعة منعه لانفراد تام لبيرسي تاو من قبل منتصف الملعب وليس بطاقة صفراء فقط، أكد الشناوي أن قرار الحكم كان صحيحًا، مشيرًا إلى أن اللاعب استحق البطاقة الصفراء فقط لعدة أسباب، أولها أن تاو وجهه كان جهة مرمى الأهلي، إضافةً إلى بعد المسافة الكبيرة عن المرمى إضافة إلى تواجد لاعب آخر من الأطراف من نادي الوداد يغطي عطية الله في هذه اللعبة.

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